В Челябинской области в путешественницу ударила молния на берегу озера

Тридцатисемилетняя путешественница из Екатеринбурга пережила удар молнии на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мощнейший разряд молнии вошел ей в плечо и вышел через ногу.

Отмечается, что она с подругами отдыхала в Миассе. Во время отдыха на озере начался сильный ливень, женщина спрятаться не успела. Резкий удар молнии свалил ее на землю. Женщину без сознания доставили в реанимацию.

Добавляется, что изначально прогнозы врачей относительно ее здоровья были неутешительными, поскольку после разряда подобной силы не выживают. Однако на днях она вышла из комы и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что велосипедисту в Кемерове удалось выжить после удара молнии в цепочку на шее.