Гастроэнтеролог Амеличкина назвала допустимую норму потребления шоколада ежедневно

По словам врача-гастроэнтеролога Маргариты Амеличкиной, самым полезным является горький шоколад, поскольку он содержит меньше сахара, а какао обычно в нем содержится до 70%. об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что молочный и прежде всего белый шоколад наименее полезны, поскольку в них больший объем сахара.

По мнению медика, не следует ежедневно употреблять свыше 30 г горького шоколада и 20 г молочного.

Она отметила, что при превышении нормы возможно развитие сахарного диабета, появление избыточного веса, а также сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени. Кроме того, шоколад не рекомендован детям до трех лет, людям, страдающим сахарным диабетом, и имеющим аллергию на продукт.