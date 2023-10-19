Гастроэнтеролог Дианова обозначила объем кофе без вреда для организма

По словам врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой, кофе может быть одновременно и полезным, и вредным для организма, если превысит суточную дозу. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что следует употреблять не более 200 мг кофеина в день.

По мнению медика, следует отказаться от кофе тем, у кого имеется гастрит или язва.

Она пояснила, что при превышении суточной дозы кофеина могут возникнуть проблемы с желудком.