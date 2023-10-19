Гастроэнтеролог Кашух перечислила симптомы раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника является загадочным заболеванием, по поводу которого у не существует единого мнения. В действительности это достаточно распространенное состояние, наиболее характерное для людей в возрасте 25–45 лет. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что же это за заболевание, и причины его появления. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, это функциональное кишечное расстройство, проявляющееся болями в животе, диареей или, напротив, запором, газообразованием и урчанием в кишечнике.

Медик отметила, что причинами могут быть стрессы, нерациональное питание, отсутствие физической активности, злоупотребление алкогольными напитками, кишечные инфекции.

По ее мнению, специального лечения и доказанной профилактики данного заболевания на сегодняшний день нет. Следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и иметь сбалансированный рацион питания.