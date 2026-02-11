Гастроэнтеролог рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья
Врач: без вреда для здоровья можно съесть два-три блина в день
Фото: [istockphoto.com/NataliPopova]
Безопасной порцией для здорового человека являются два-три блина в день, при условии, что они съедены в первой половине дня. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказала гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерово Анастасия Галеева.
Специалист обратила внимание на высокую калорийность этого традиционного блюда.
«Для желудочно-кишечного тракта наиболее безопасным будет употребление именно такого количества, причем до обеда, — отметила Галеева. — Пациентам с хроническими заболеваниями необходим индивидуальный подход. В стадии ремиссии один-два блина, вероятно, не нанесут урона здоровью. Однако при обострениях болезней ЖКТ или при диагнозе "сахарный диабет" от этого лакомства разумнее отказаться».
Напомним, что в 2026 году празднование Масленицы выпадает на период с 16 по 22 февраля.
Ранее врач Полетаева предупредила об опасности блинов из грудного молока.