Гастроэнтеролог рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья

«Для желудочно-кишечного тракта наиболее безопасным будет употребление именно такого количества, причем до обеда, — отметила Галеева. — Пациентам с хроническими заболеваниями необходим индивидуальный подход. В стадии ремиссии один-два блина, вероятно, не нанесут урона здоровью. Однако при обострениях болезней ЖКТ или при диагнозе "сахарный диабет" от этого лакомства разумнее отказаться».