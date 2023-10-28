Гастроэнтеролог Тимощенко перечислила полезные свойства сыра с плесенью

Сыр с плесенью является неотъемлемой частью рациона гурмана. Однако он подходит не всем, и требует дозированного употребления. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, какова безопасная доза сыра с плесенью, о последствиях переедания данного продукта. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, сыр с плесенью является источником белка и незаменимых аминокислот, жиров, витаминов и минералов.

Медик добавила, что оптимальная доза сыра с плесенью — не более 30–50 г максимум два раза в неделю. Кроме того, его не рекомендуется употреблять в пищу детям, беременным женщинам и аллергикам.