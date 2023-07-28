Геронтолог Конев рассказал о последствиях пристрастия Вассермана к энергетикам
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Депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман признался в пристрастии к энергетическим напиткам для выдерживания ранних заседаний. Он признает их вредность, но отказываться не планирует. Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал о том, какую угрозу для здоровья эрудита несет злоупотребление энергетиками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, энергетические напитки являются узаконенными наркотиками.
Медик добавил, что также для Вассермана, у которого имеется сахарный диабет, применение энергетических напитков является «двойным ударом».
По его словам, эрудит таким образом приближает свою смерть.