Геронтолог Конев рассказал о последствиях пристрастия Вассермана к энергетикам

Депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман признался в пристрастии к энергетическим напиткам для выдерживания ранних заседаний. Он признает их вредность, но отказываться не планирует. Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал о том, какую угрозу для здоровья эрудита несет злоупотребление энергетиками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.