Гинеколог Белякова назвала влияющий на женственность гормон

По словам акушера-гинеколога Юлии Беляковой, гормоны в женском организме оказывают влияние на внешний вид женщины, физическое, психическое и общее здоровье. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что от них зависит рост девочек в период полового созревания, развитие вторичных половых признаков и менструации.

По мнению медика, после прекращения месячных следует поддерживать правильный баланс половых гормонов, поскольку нарушения могут спровоцировать развитие ряда заболеваний.

Она отметила, что большое внимание уделяется уровню эстрадиола — одной из фракций эстрогена, который оказывает влияние на женственность внешности.