Гинеколог Марченко назвала главную опасность ношения тонких колготок зимой

По словам акушера-гинеколога Анны Марченко, женщинам не следует носить капроновые колготки зимой, а лучше отдать предпочтение шерстяным или хлопковым. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что под брюки также стоит надевать теплые колготки, что создаст между тканями воздушный слой, который сохранит тепло.

По мнению медика, если женщина не следует данным советам, то это чревато возникновением цистита, воспаления придатков, бесплодия.