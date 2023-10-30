Гинеколог Тимофеева перечислила важные моменты при поиске хорошего врача

Поиск хорошего врача может быть трудной задачей, которая требует времени и тщательного изучения. Врач-гинеколог Екатерина Тимофеева рассказала, что делает врача хорошим и как найти себе подходящего специалиста. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует в первую очередь изучить мнения пациентов на открытых площадках, а также важно иметь личный контакт и диалог с врачом.

Медик добавила, что любо врач должен подробно объяснить пациенту причины каждого назначения исследований или лекарств.

По ее мнению, следует обратить внимание на согласованность действий врача с клинической картиной заболевания.