Глава Минздрава рассказал о проблемах с ожирением у россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проблемы с ожирением испытывают уже 11% россиян. Об этом он рассказал на заседании совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

Мурашко назвал ожирение «новым направлением борьбы» ведомства.

Ранее глава Минздрава сообщал, что с 2009 года число людей с ожирением выросло на 36%. По мнению министра, значительное влияние на это оказала пандемия коронавируса, когда из-за локдауна люди меньше двигались.