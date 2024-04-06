Главные медсестры из двадцати подмосковных больниц обсудили вопросы ухода за маломобильными пациентами

В отделении сестринского ухода Королевской больницы собрались главные медицинские сестры из двадцати подмосковных больниц, которые обсудили вопросы ухода за маломобильными пациентами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Старшая медицинская сестра общебольничного медицинского персонала Виктория Кузнецова и старшие медицинские сестры филиала «Первомайский» познакомили коллег с работой отделения сестринского ухода, условиями пребывания пациентов, работой режимных кабинетов, поделились своим профессиональным опытом и провели занятие в Школе ухода по профилактике и лечению пролежней и профилактике падений.

«Наша сегодняшняя встреча с коллегами состоялась в рамках проекта Минздрава Московской области «Эффективный руководитель сестринской службы медицинской организации» и она, безусловно, не пройдет бесследно. Такой формат позволяет нам открыто обсуждать с коллегами принципы работы сестринской службы с учетом особенностей различных медицинских учреждений Подмосковья и делиться своими наработками», — сообщила Виктория Кузнецова.

Примечательно, что данный проект призван объединить коллег из подмосковных больниц и предоставить им дополнительные возможности для обмена лучшими практиками с целью совершенствования работы сестринской службы.