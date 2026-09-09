Ощущение нехватки воздуха в покое: терапевт назвала пять возможных болезней

Если вы чувствуете, что не можете сделать полноценный вдох даже сидя на стуле, не списывайте это на усталость — терапевт Светлана Бурнацкая предупредила, что такой симптом может быть первым звоночком анемии, сердечной недостаточности и даже панических атак. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач перечислила основные причины, по которым человеку трудно вдохнуть полной грудью в состоянии покоя. На первом месте — болезни дыхательной системы: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония. Они часто сопровождаются свистящим дыханием, кашлем и заложенностью в груди.

Но если с легкими все в порядке, виновником может оказаться анемия. Снижение уровня гемоглобина приводит к тому, что ткани получают меньше кислорода, и организм вынужден дышать чаще и глубже, чтобы компенсировать дефицит. Сердечно-сосудистые проблемы — сердечная недостаточность или ишемическая болезнь — тоже дают о себе знать ощущением нехватки воздуха, особенно в положении лежа или при физической нагрузке.

Не стоит сбрасывать со счетов и ожирение: лишний вес механически затрудняет работу дыхательной мускулатуры. А если все обследования показывают норму, возможно, причина в психогенных расстройствах — панических атаках или тревожности, которые тоже способны вызывать ощущение удушья.



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