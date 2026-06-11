«Не хватает воздуха»: врач Бурнацкая перечислила первые признаки теплового удара

Жара в России бьет рекорды, но мало кто знает, как вовремя распознать смертельную опасность. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала первые признаки теплового удара: слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха. Если вы почувствовали это — срочно в тень и пить воду. А при спутанном сознании, отсутствии пота и температуре выше 39 — немедленно вызывайте скорую. Об этом сообщает Lenta.ru.

Терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая перечислила симптомы перегрева, которые нельзя игнорировать. По словам врача, первыми признаками теплового удара являются слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха. При их появлении нужно немедленно прекратить любую физическую активность, перейти в прохладное место, выпить воды и охладить тело (например, смочить лицо и запястья). Бурнацкая подчеркнула: чем раньше вы это сделаете, тем меньше вероятность развития тяжелой формы теплового удара.

Особенно опасны «красные флаги»: спутанность сознания, нарушение речи, отсутствие потоотделения при сильной жаре и температура тела выше 39 градусов Цельсия. Эти признаки указывают на тепловой удар — состояние, угрожающее жизни. В таком случае необходима срочная медицинская помощь. Врач напомнила, что тепловой удар развивается стремительно, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее врач рассказал, что частое мочеиспускание летом легко спутать с диабетом.