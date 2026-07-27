В Подмосковье родинки на пляже смогли проверить более 30 жителей

В минувшие выходные все желающие жители Подмосковья могли проверить свои родинки в Люберцах, мобильный диагностический пункт областного клинического кожно-венерологического диспансера работал на пляже Дзержинского карьера — обследование прошли более 30 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Основная задача акции — диагностика меланомы и злокачественных новообразований кожи на начальных стадиях. Чем раньше выявлена патология, тем выше эффективность лечения и тем благоприятнее прогноз для пациента», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Прием на пляже проводили врачи-дерматологи, он проходил в оборудованном мобильном кабинете. С помощью увеличительного прибора — дерматоскопа они проводили визуальный осмотр новообразований. Кроме того, в проверке принимал участие искусственный интеллект. В частности, нейросеть обрабатывала полученные в ходе обследования фото- и видеоизображения и анализировала их по множеству параметров, выявляя подозрительные признаки.

Заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-дерматовенеролог Дмитрий Прокопьев добавил, что на пляже, в момент активного пребывания под солнцем, важно помнить о последствиях солнечных ожогов. По его словам, чрезмерное воздействие ультрафиолета увеличивает риск развития меланомы.

Напомним, что пройти исследование можно и в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, а также его филиалах по направлению врача.

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