Школьники из Подмосковья выращивают фиолетовый картофель «Маями» и помогают бойцам

На экспериментальном участке в деревне Дубнево школьники из агроклассов Малинской школы трудятся даже во время каникул. На грядках среди пяти десятков культур особенно выделяется сорт картофеля «Маями» — его клубни имеют яркий фиолетовый окрас как снаружи, так и внутри. Такой цвет появляется благодаря антоцианам — природным веществам, которые работают как антиоксиданты, сообщил REGIONS.

По информации издания, сорт созревает довольно быстро: от всходов до готовности проходит около 70–80 дней. С одного куста собирают до 20 клубней, каждый весом примерно 100 граммов. Картофель содержит мало крахмала — 12–15%, что делает его пригодным для рациона диабетиков. Помимо этого, антоцианы помогают сосудам оставаться эластичными и полезны для глаз.

Прежде чем приступить к посадке, ребята занимаются теорией с педагогом-агрономом Галиной Шаталовой. В лаборатории они осваивают приготовление питательных и защитных растворов. Все наблюдения фиксируются в электронном журнале.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Иван Дубров ]

Летом у школьников традиционные заботы: прополка, боронование, окучивание. Кроме «Маями» на участке растут и другие сорта — «Алеша», «Пламя», «Лапоть» и другие. Помогают агроклассникам участники трудовой бригады.

Собранный урожай идет на разные цели. Часть передается для нужд бойцов в зоне СВО — через местных жителей, которые делают из овощей сублимированные супы. Другую часть продают на ярмарке семенным материалом, и спрос на такой картофель всегда высок. Также школьники собирают борщевые наборы для тех, у кого нет огородов. Педагог отмечает, что такие проекты не только дают практические навыки, но и воспитывают в детях ответственность и желание помогать.

«Пока что товар не сертифицирован, поэтому мы не можем поставлять его, например, в школьную столовую, хотя хотелось бы. И уже третий год мы отправляем овощи жителям, они готовят из них сублимированные супы для наших бойцов», — добавила Галина Шаталова.

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