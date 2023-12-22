Гонконгский грипп добрался до Ярославской области

Количество заболевших не сообщается, но отмечается, что в области превышен эпидемический порог по заболеваемости респираторными вирусами, в том числе гриппом А2(H3N2), который называют гонконгским.

Впервые этот штамм гриппа был обнаружен в 1968 году в Гонконге, тогда за два года пандемия унесла жизни до четырех миллионов человек. С 2003 года случаи заболевания отмечают и в России. Чаще всего им страдают пожилые люди, также он опасен для маленьких детей.

В Ярославской области приняты ограничительные меры. Частично приостановлена работа школ и детских садов. Всего закрыто 130 классов в школах, а четыре школы закрыты полностью.