Готье объявил о возможности пересадки пяти видов органов по ОМС

Пересадка сердца, печени, легких, органокомплексов и почки выполняется российским пациентам бесплатно — по полису ОМС. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

«Россия входит в пул тех немногочисленных стран, где пересадка органов выполняется за счет государства», — отметил специалист.

По его словам, такие операции успешно проводятся как взрослым, так и детям.

Готье уточнил, что только в 2025 году в России было выполнено почти четыре тысячи трансплантаций, из них 522 — пересадки сердца.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье с января провели 60 операций по пересадке донорских органов.