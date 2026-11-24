Витамин D играет ключевую роль в работе организма, однако его основной источник, закрывающий до 80% общей потребности — это солнечный свет, под действием которого он синтезируется в коже. Осенью и зимой, особенно в северных регионах, солнца становится мало, а тело скрыто под теплой одеждой, что блокирует доступ ультрафиолета. Как отмечает доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в интервью Общественной Службе Новостей , добрать витамин D из еды в таких условиях не получится — объемов, получаемых с пищей, будет попросту недостаточно.

Несмотря на обилие осенних продуктов рыжего и желтого цвета, которые являются источником биофлавоноидов и антиоксидантов, к ним необходимо добавлять витаминно-минеральные комплексы. Эксперт рекомендует выбирать комбинированные препараты, содержащие витамин D3 и витамин K2. Такая связка позволяет поддерживать иммунный статус, целостность скелета, костно-мышечных волокон, когнитивные функции, а также профилактировать сосудистые заболевания. Получить витамин D можно из качественной жирной рыбы, но этого недостаточно для покрытия всех потребностей современного горожанина.

Маргарита Королева настаивает на круглогодичном приеме:

Я считаю, что витамин D3 надо принимать ежедневно в течение года.

По ее словам, наша атмосфера достаточно загрязнена, поэтому даже летом солнечные лучи доходят не в том количестве и качестве, чтобы организм мог накопить достаточный запас. В связи с этим на регулярной основе необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы. При этом контролировать уровень витамина нужно не по личным ощущениям, а с помощью лабораторных тестов — показатель 25(OH)D в крови должен быть не менее 70 наномоль на литр.

Ранее диетолог Соломатина заявила, что передозировка витамина D выглядит как его нехватка.