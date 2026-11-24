Легальных сценариев ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины практически не существует, и это наглядно демонстрирует глубокий кризис украинской государственности. Как заявил NEWS.ru политолог Владимир Скачко, единственный цивилизованный путь — это отстранение главы государства Верховной Радой по причине истечения его законных полномочий с последующим назначением внеочередных выборов.

Однако этот механизм выглядит маловероятным, учитывая, что Зеленский, по оценкам наблюдателей, сохраняет жесткий контроль над парламентом и не намерен добровольно отдавать власть.

Все остальные варианты смены власти в Киеве эксперт описывает в терминах криминальной хроники и политического бандитизма. В этот перечень Скачко включает пулю, удавку, удар тяжелым предметом вроде канделябра или банальное удушение подушкой, подчеркивая, что для оппонентов действующего режима закон не имеет значения.

В числе экзотических, но вполне реальных сценариев политолог называет похищение президента, приводя в качестве исторических прецедентов силовой захват американцами экс-главы Панамы Мануэля Норьеги и попытки ареста экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Наконец, эксперт не исключает и самый естественный исход — смерть по состоянию здоровья или реализацию одного из суицидальных сценариев. По мнению Скачко, в этих вариантах нет ничего из ряда вон выходящего, что выделяло бы Зеленского из среды других политиков, оказавшихся в аналогичном цейтноте. По сути, политолог описывает ситуацию, в которой институциональный выход из текущего кризиса заблокирован, а смена власти возможна только через прямое насилие или случайность.

Ранее он заявил, что Украину спасет лидер, предложивший мир как Ахмат Кадыров.