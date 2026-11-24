Бойцам Вооруженных сил Украины, вернувшимся из плена в результате обмена 23 октября, отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, освобожденным украинским военным не оказывают медицинской помощи. Медицинские учреждения попросту игнорируют их жалобы на состояние здоровья. Кроме того, по данным источника, некоторые медучреждения требуют взятки.

Таким образом, военнослужащие, вернувшиеся из плена, остаются без необходимого лечения и вынуждены самостоятельно добиваться внимания медиков.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на судно, шедшее в Калининград поссорила Киев и Берлин.