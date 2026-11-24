Совсем недавно украшенная елка в доме называлась не новогодней, а рождественской, а Рождество Христово (25 декабря по старому стилю) наступало раньше новогоднего праздника и было главным торжеством для всех. Об этом напомнил в интервью радио Sputnik наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей.

Священнослужитель раскрыл глубокий символизм традиционных украшений. Звезда на вершине ели — это образ Вифлеемской звезды. Елочные игрушки в виде фруктов, конфет и шаров символизируют плоды райского сада, свидетельствующие о красоте сотворенного Богом мира. Подарки под елкой — это образ даров волхвов, которые они благоговейно принесли Богомладенцу Христу.

Игумен Варфоломей категорически выступил против использования священных изображений на товарах массового потребления. По его словам, образы Господа, Божией Матери и святых создаются по строгим церковным канонам исключительно для молитвенного почитания Первообразов. Когда эти изображения наносятся на ширпотреб, говорить о соблюдении канонов не приходится — такие вещи нужны для развлечения, а не для молитвы.

Чтобы наглядно понять разницу между иконой и обычной картиной, священник предложил провести эксперимент: повесить на стену в доме икону и качественную репродукцию хорошей картины. Через некоторое время картина примелькается, и человек перестанет на нее обращать внимание. На иконе же взгляд будет останавливаться постоянно, даже спустя долгое время, так как она требует молитвенного сосредоточения. Именно поэтому верующие церковные люди, как правило, не покупают продукцию со священными изображениями в качестве декора.

Ранее были названы иконы и реликвии, которые нельзя хранить в обычной квартире.