Ответ России на враждебные действия стран НАТО может последовать спустя несколько дней или даже недель, а не мгновенно. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, на фоне угроз альянса и реальных атак, организованных при его поддержке, в российском обществе растет запрос на конкретные ответные меры.

При этом ни Кремль, ни Генштаб не станут заранее раскрывать свои планы, так как военно-политическое руководство самостоятельно выбирает формат и время для удара.

Никто не будет прямо сегодня-завтра бежать. Ну, через некоторое время, я думаю, определенные действия будут, — заявил специалист.

Вся практика войны показывает, что с ответами не торопятся. Обычно проходит два-четыре дня, иногда ожидание растягивается на неделю и дольше. Опять же, это вопрос разведки: нужно подобрать какие-нибудь цели, которые могли бы выглядеть сопоставимо с действиями противника.

Эксперт отметил, что в ходе нынешнего конфликта российская сторона уже неоднократно выдерживала паузу перед ответом. Названные им сроки основаны на оценке предыдущих событий и не означают, что решение об ответе уже принято. При этом общественный запрос на конкретные меры в ответ на угрозы со стороны Североатлантического альянса вполне закономерен.

Ранее военэксперт Самойлов раскрыл роль НАТО в атаках на Балтике.