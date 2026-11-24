Латвия может закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, следуя примеру Эстонии. Об этом сообщает прибалтийское издание Delfi. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил ведомствам сформулировать официальную позицию к следующей неделе, а инициативу поддержал глава МВД Янис Домбрава.

По словам политолога Сергея Маркелова, чьи слова приводит «Вечерняя Москва», такими заявлениями страны Прибалтики пытаются доказать свою значимость на геополитической арене. Эксперт отмечает, что их связи с Брюсселем сводятся лишь к попыткам усилить русофобные настроения и давление на Россию, поскольку других ресурсов у них нет. Они способны только тестировать различные варианты изоляции РФ. Однако Маркелов считает эти сценарии малореализуемыми. Неясно, позволит ли Брюссель действовать настолько радикально, как закрытие посольств, и не исключено, что сами латвийские политики проявят здравый смысл.

В глобальном смысле для России это не создаст системных проблем. Бизнесмены всегда найдут способы передвижения в обход закрытых КПП. Определенные трудности это может создать только для простых граждан, планирующих поездки к родственникам. Но, как показывает практика, эти проблемы решаемы: в индивидуальном порядке можно получить специальные разрешения или пропуска, а для жителей приграничных территорий может быть введен особый статус в пределах нескольких километров от границы.

По его словам, при этом закрытие эстонских КПП уже создает логистические трудности для самой Латвии. Начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс предупредил, что транспортный поток неизбежно перераспределится на латвийские пункты пропуска, что спровоцирует рост очередей. На действующих переходах Гребнево и Терехово уже введена обязательная электронная очередь за 30 дней до поездки.

Ранее сообщалось, какие пункты пропуска на границе с Эстонией перестанут работать и что происходит сейчас.