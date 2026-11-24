Зимняя сказка и активный отдых: Городской округ Пушкинский готовится к встрече Нового года
Фото: [пресс-служба администрации г. о.Пушкинский]
На еженедельном совещании глав округов под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, прошедшем 23 ноября, обсудили благоустройство общественных пространств, в том числе в Городском округе Пушкинский.
Работа по созданию комфортной городской среды здесь не останавливается. В 2026 году в муниципалитете благоустроили набережную в Ивантеевке, открыли после реконструкции мемориал «Не вернувшимся с войны», продолжается обновление пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец.
К новогодним праздникам в Городском округе Пушкинский подготовят 16 катков, из них два — с искусственным льдом: в Центральном парке Пушкино и Городском парке Ивантеевки. Для зимнего досуга обустроят три лыжные трассы и три резиденции Деда Мороза. Всего в округе восемь парковых территорий — специалисты уже начали их праздничное оформление.
Отдельной темой совещания стала модернизация контейнерных площадок: в округе их 2,4 тыс. В текущем году обновили 22 объекта и оформили пять подъездных путей, плановую работу продолжат и в 2027 году.