Работа по созданию комфортной городской среды здесь не останавливается. В 2026 году в муниципалитете благоустроили набережную в Ивантеевке, открыли после реконструкции мемориал «Не вернувшимся с войны», продолжается обновление пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец.



К новогодним праздникам в Городском округе Пушкинский подготовят 16 катков, из них два — с искусственным льдом: в Центральном парке Пушкино и Городском парке Ивантеевки. Для зимнего досуга обустроят три лыжные трассы и три резиденции Деда Мороза. Всего в округе восемь парковых территорий — специалисты уже начали их праздничное оформление.



Отдельной темой совещания стала модернизация контейнерных площадок: в округе их 2,4 тыс. В текущем году обновили 22 объекта и оформили пять подъездных путей, плановую работу продолжат и в 2027 году.