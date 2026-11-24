Высказывания представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо означают окончательное закрытие Брюсселем возможности прямого диалога с Москвой по вопросам стратегической стабильности. Отказавшись от приглашения в Москву, ЕС выдвинул два ультимативных условия: обсуждение архитектуры безопасности возможно только в многостороннем формате с участием НАТО и исключительно после завершения боевых действий на Украине.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в комментарии Общественной Службе Новостей дал жесткую оценку этой позиции. По его словам, подтверждаются главные опасения: европейцы не готовы вести переговорный процесс ни по вопросам новой архитектуры безопасности, ни по полноценному урегулированию конфликта. Позиция ЕС заключается в стремлении нанести России стратегическое поражение, а не искать компромиссы. Несмотря на позицию США и Китая, Брюссель выбирает путь продолжения боевых действий на очень длинную перспективу.

Эксперт отмечает глубокий разрыв между политическими элитами Евросоюза и его населением. Социологические исследования фиксируют сильную усталость европейцев от конфликта, однако руководство ЕС делает выбор в пользу эскалации, будучи совершенно оторванным от интересов собственных граждан. В результате таких шагов у России закономерно снижается желание взаимодействовать с Брюсселем, так как конструктивный диалог становится невозможным.

Ранее генсек НАТО сделал тревожное заявление о войне.