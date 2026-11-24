Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) с размахом отметил свой 35-летний юбилей в Государственном Кремлевском дворце, представив программу «35. Лучшее». Во время выступления артист сделал странный жест — сел на корточки перед гитаристом и едва не лизнул гитару. Многие за этот поступок осудили исполнителя композиции «Встанем», но нашлись и те, кто встал на защиту супруга Екатерины Мизулиной.

В последний раз подобная ситуация с Дроновым произошла во время визита на Байкал, когда певец лизнул замерзший участок озера. Тогда его осудили за неприлежное поведение, и еще долгое время ему припоминали этот проступок. Теперь же SHAMAN попал в новый скандал, однако далеко не все коллеги по цеху спешат его осуждать.

Исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей предположил, что подобное поведение может возникнуть у любого выступающего на сцене.

Когда ты в кураже, в потоке, на гребне волны, ты ловишь драйв и иногда сам не осознаешь, что делаешь. Это и есть тот самый творческий порыв... Многие звезды и у нас, и на западной сцене совершают аналогичные поступки, поэтому, как мне кажется, ситуация не стоит выеденного яйца, просто на пустом месте поднимают шумиху, — сказал Лоза.

Сам юбилей прошел с аншлагом: шесть тысяч зрителей пришли поздравить артиста. На сцене SHAMAN появился в черном плаще в качестве дирижера симфонического оркестра, а затем эффектно сбросил его, оставшись в смокинге. Ключевым событием вечера стала презентация новых джинсовых штанов с неоновой подсветкой-триколором и «окном для фантазий». В концерте также приняли участие Никита Осин, Ирина Круг и незрячий участник шоу «Голос. Дети» Роман Башинский. Родители певца вручили ему благотворительный сертификат на 800 тыс. рублей для военных медиков.

Ранее сообщалось, что SHAMAN показал джинсы с дыркой и светящейся лентой в цветах триколора.