Поддерживать здоровье и замедлять процессы старения помогает не только косметология, но и сбалансированное питание. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью « Вечерней Москве » выделила ключевые вещества, дефицит которых влияет на обмен веществ, нервную систему и состояние клеток: витамин D, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, магний и витамины группы B.

По ее словам, витамин D участвует в гормональной регуляции и работе иммунитета. Получить его суточную норму только из пищи сложно, так как около 95% вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета. Из-за климата и образа жизни многие люди испытывают его нехватку. Еще один критически важный компонент — омега-3. Эти кислоты не синтезируются организмом и должны поступать с жирной рыбой или добавками. Они регулируют воспалительные процессы, защищая от сердечно-сосудистых и когнитивных нарушений.

Медик добавила, что антиоксиданты помогают организму противостоять окислительному стрессу, вызванному избытком свободных радикалов. Эти молекулы повреждают клетки, а их накоплению способствуют стресс, ультрафиолет и плохая экология. Восполнить их запас помогают виноград, цитрусовые и яблоки, однако современный рацион часто беден сырыми овощами и фруктами. При стрессе также резко возрастает потребность в магнии и витаминах группы B. Магний отвечает за выработку энергии, и при его дефиците человек чувствует усталость, пытаясь компенсировать ее сладостями, что лишь усугубляет проблему.

По ее мнению, принимать добавки бесконтрольно опасно. Передозировка витамина D может давать симптомы, схожие с его нехваткой, а избыток железа ведет к поражению печени. Значение имеют форма вещества и его сочетаемость: например, кальций не усвоится без витамина D и магния. Врач должен назначить анализы, чтобы оценить реальную потребность. Кроме того, витамины нельзя пить постоянно — их прием должен зависеть от сезона и нагрузок. Важно учитывать суммарное поступление веществ: если человек принимает коллаген, мультивитамины и ест печень трески, он легко может превысить допустимые дозы, так как многие компоненты в них дублируются.

Ранее были названы три продукта, которые заменят витамин D.