На один проданный новый легковой автомобиль в России приходится почти пять подержанных. Об этом свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ»: в октябре 2026 года россияне купили 132,9 тыс. машин на первичном рынке против 596,6 тыс. на вторичном. Объем продаж авто с пробегом стал наибольшим за последние 12 месяцев, тогда как новых моделей реализовали почти на 20% меньше, чем в октябре прошлого года.

Автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил эту динамику. Рост продаж подержанных авто связан, среди прочего, с выходом на перепродажу китайских машин, купленных несколько лет назад после ухода западных, японских и корейских концернов с российского рынка. Многие владельцы азиатских марок эксплуатируют их по три-пять лет, после чего продают и меняют на аналогичную или улучшенную модель. Отсюда и нынешнее повышенное предложение — подошел срок массовой замены авто из Поднебесной, купленных в 2022–2023 годах.

Для покупки на вторичном рынке такие автомобили с короткой историей предпочтительнее, чем сменившие не одни руки 10-летние машины. Сегмент китайских авто возрастом до пяти лет более предпочтителен, так как меньше вероятность дополнительно потратиться на ремонт. При этом первые несколько лет их чаще всего обслуживают у дилера, что обеспечивает высокую прозрачность истории для второго владельца.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует обращать внимание на техническое состояние и по возможности покупать напрямую у владельца. Балабас подчеркивает: идеального рецепта не существует, но базовые проверки позволяют понять, что автомобиль — не «намарафеченный труп». Необходимо оценить запуск и дымность двигателя, работу АКПП без рывков и состояние тормозной системы на тестовом заезде.

Покупать у перекупщиков эксперт не рекомендует, хотя и не видит в этом ничего страшного. Посредники — это ненужное звено, добавляющее наценку. Кроме того, перекупщики часто моют двигатели старых машин, чтобы скрыть подтеки. Вода может проникнуть через разъемы с потерявшими эластичность уплотнителями, что приведет к электрохимической коррозии и сбоям датчиков. На помытом моторе дефекты не видны, поэтому лучший вариант — сухой и пыльный двигатель.

Резюмируя, Балабас отметил, что несведущий в инженерии человек может не заметить неочевидные поломки. Дотошно проверить машину может приглашенный автоподборщик, но здесь все упирается в доверие к этому внешнему лицу.

Ранее сообщалось, что россияне скупают китайские машины с пробегом.