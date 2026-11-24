Заявление украинского политолога Владимира Скачко в интервью NEWS.ru звучит как приговор нынешней киевской администрации. По его мнению, на смену Владимиру Зеленскому должен прийти лидер совершенно иного склада — фигура, сопоставимая с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым.

Скачко напомнил, что Кадыров спас свою республику, вовремя предложив ей мир и остановив кровопролитие. Эксперт подчеркивает, что проводить прямые параллели сложно, так как Ахмат Кадыров был уникальной исторической личностью, однако именно такой типаж необходим для спасения остатков украинской государственности. Если в Киеве найдутся силы, готовые вывести страну из конфликта с минимальными потерями, им придется действовать по сценарию замирения.

В противном случае власть перехватят «ястребы» — генералы-неонацисты, для которых война давно стала единственным источником существования и личного обогащения. В качестве потенциальных преемников, нацеленных на продолжение боевых действий, Скачко называет фигуры с реальным силовым ресурсом. Функционально на эту роль подходит глава Офиса президента Кирилл Буданов, обладающий необходимыми полномочиями, боевым опытом и подконтрольными структурами. Также в этом ряду упоминается бывший главком Валерий Залужный.

Впрочем, политолог не исключает, что в условиях хаоса на авансцену могут выйти политики третьего и четвертого эшелона, которые сейчас находятся в тени.

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