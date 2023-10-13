Химик Шубина назвала не подходящую для горячих напитков посуду

По словам химика Анны Шубиной, кофе лучше не пить из пластиковых стаканчиков, поскольку многие виды данного материала при воздействии с горячей жидкостью могут выделять опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что при употреблении кофе из пластикового стаканчика следует проверить наличие маркировки.

По мнению эксперта, пластик с маркировками 1 PETЕ или PET изготовлен из полиэтилентерефталата и при нагревании может выделять фталаты, оказывающие негативное воздействие на гормональную систему организма, а маркировка 6 PS говорит о наличии полистирола, который при температуре более 90 °С способен выделять токсичный для человека стирол.

Она отметила, что высокая температура кофе может наращивать объем мигрирующих в пищу из пластика химических соединений, включая потенциально опасные.