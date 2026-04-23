Хирурга из Махачкалы прооперировали после удара ножом в горло

В Махачкале провели экстренную операцию врачу-хирургу, который получил тяжелые травмы в результате атаки мужчины с ножом. Об этом со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает РИА Новости.

Медику выполнили хирургическое вмешательство, после чего перевели в палату интенсивной терапии. Детали о текущем состоянии пострадавшего пока не раскрываются.

ЧП произошло в стенах центральной городской больницы. Посетитель решил, что специалисты якобы несвоевременно оказали помощь его родственнику. Предварительно установлено, что речь идет о ребенке нападавшего. Злоумышленник ворвался в медучреждение и атаковал трех сотрудников, в число которых входил хирург. Одному из врачей агрессор нанес ранения лица и шеи — состояние этого пострадавшего оценивается как тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщало о том, что фельдшеру скорой помощи сломали нос во время ночного вызова в Кудрово.