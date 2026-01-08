Хватит поедать каждый день: врач объявил яичницу скрытым убийцей сосудов и вот почему

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов высказал мнение о потенциальных рисках, связанных с регулярным употреблением куриных яиц. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что яйца содержат значительное количество холестерина. По его словам, постоянное включение этого продукта в рацион в виде яичницы, омлета или яиц, сваренных вкрутую, может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений в сосудах. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Врач также обратил внимание на важность достаточной термической обработки яиц во избежание риска заражения сальмонеллезом. Кроме того, он указал, что способ приготовления и сопутствующие ингредиенты влияют на конечные свойства блюда. Например, жарка на масле, добавление переработанных мясных продуктов или избыточное количество соли могут создавать дополнительные факторы риска.

