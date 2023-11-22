Иммунолог объяснил затяжную простуду, терроризирующую россиян

Затяжная простуда, которая длится по несколько месяцев, и уже долго наблюдается у россиян по всей стране может быть объяснена возникновением нового вируса. Скорее всего, он является сочетанием нескольких инфекций. Соответствующее заявление сделал иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием «Лента.ру» .

Недавно поступала информация о том, что жители России стали жаловаться на странную простуду, главным симптомом которой, является ее протяженность в несколько месяцев. Они также отмечали, что для нее характерен кашель, небольшое повышение температуры и сильная усталость. Специалисты предполагают, что возможно появление нового вируса.

Крючков отметил, что во время сезона заболеваемости ОРВИ, растет и количество комбинированных болезней, когда люди болеют двумя или тремя болезнями одновременно.

В то же время, иммунолог усомнился в появлении нового вируса. Он выразил мнение, что такие симптомы могут быть выражены тем, что одновременно в популяции циркулирует несколько вирусов и присоединение вторичных инфекций.

Эксперт также напомнил о том, что вопрос постковидного синдрома остается открытым и актуальным, а он отличается большой длительностью.