Инфекционист Мескина пояснила, почему можно простудиться на фоне переохлаждения
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Споры о том, что холод может стать причиной простудных болезней, давно известно многим. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, долгое воздействие холодного воздуха на организм действительно может вызывать определенные проблемы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она добавила, что так случается, поскольку при холоде организм включает свои защитные механизмы, направленные на сохранение нормальной температуры тела в той зоне, куда приходится холодный воздух. Повышается мышечный тонус, мышцы долго находятся в напряжении, в связи с чем после этого возникает боль в шее или спине.
По мнению медика, простудиться из-за постоянно работающего кондиционера возможно только в том случае, если организм уже ослаблен.