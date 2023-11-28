Инфекционист Мескина пояснила, почему можно простудиться на фоне переохлаждения

Споры о том, что холод может стать причиной простудных болезней, давно известно многим. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, долгое воздействие холодного воздуха на организм действительно может вызывать определенные проблемы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что так случается, поскольку при холоде организм включает свои защитные механизмы, направленные на сохранение нормальной температуры тела в той зоне, куда приходится холодный воздух. Повышается мышечный тонус, мышцы долго находятся в напряжении, в связи с чем после этого возникает боль в шее или спине.

По мнению медика, простудиться из-за постоянно работающего кондиционера возможно только в том случае, если организм уже ослаблен.