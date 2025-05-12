Инфекционист Неронов перечислил ключевые правила мытья рук

По словам врача-инфекциониста Владимира Неронова, значительную часть жителей нашей страны пандемия коронавируса так и не приучила правильно мыть руки, при этом каждое прикосновение к поручню в метро или банкноте оставляет на коже рук миллионы опасных микроорганизмов, включая возбудителей опасных заболеваний. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что при этом вирусы показывают удивительную живучесть в повседневной среде. Так, коронавирус может сохранять активность на экранах смартфонов и металлических поверхностях почти до месяца, возбудители кишечных инфекций — до нескольких суток на денежных купюрах, а вирусы гриппа остаются опасными на пластиковых картах в течение 14 дней. К тому же человек непроизвольно касается лица более 20 раз за час, тем самым создавая идеальные условия для проникновения инфекции через слизистые.

По мнению медика, важно мыть руки в течение 30-40 секунд под теплой проточной водой, тщательно обрабатывая все участки, в том числе и межпальцевые промежутки и область под ногтями. В случае недоступности воды следует применять антисептик с 70%-м содержанием спирта или перекись водорода. При этом влажные салфетки являются только временным решением, поскольку они не обеспечивают полноценной очистки.

Он подчеркнул, что также имеет смысл использовать отдельные доски для мяса и овощей при приготовлении пищи, постоянно дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а в общественных местах носить перчатки. Кроме того, полотенце для рук должно быть индивидуальным и регулярно меняться. Руки обязательно необходимо мыть после возвращения с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, после контакта с животными или деньгами.

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