Вакцины нет: стал известен вирус, от которого на Гоа погибли 17 человек

В Индии, на Гоа, зафиксирована вспышка неизвестного вируса, который вызывает смерть от отека мозга. На данный момент известно уже о 17 летальных исходах. Несмотря на то, что от поездок на Гоа лучше воздержаться, бояться вируса не стоит, если вовремя обратиться к специалисту, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Эксперт подчеркнул, что на Гоа повышена заболеваемость обычной инфекцией, которая была обнаружена в 2001 году — метапневмовирусом.

«Она достаточно известная, проявляется высокой температурой и катаральными явлениями: насморк, заложенность носа, боли в горле, может быть кашель. Особенно опасна для детей и людей старше 60 лет. В Московской области мы регистрируем единичные случаи метапневмовирусной инфекции», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обычно инфекция протекает легко, продолжил он. Однако у детей, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями возможны осложнения, которые способны привести к бронхиту, пневмонии и более серьезным последствиям.

«Утяжелить течение может отсутствие своевременного обращения к врачу. Лечение проводится обычными противовирусными препаратами. Важно отметить, что на Гоа нет государственных лабораторий, которые могут определить конкретно этот вирус, есть только частная лаборатория. Поэтому, я думаю, что какие-то сложности могут быть связаны именно с этим», — подчеркнул Осипов.

Вакцины от метапневмовируса нет, а в качестве мер профилактики следует избегать скопления людей, мыть руки после посещения общественных мест и улицы, а также умывать, проветривать помещение и задуматься о необходимости поездки на Гоа.

«В то же время Роспотребнадзор ведет мониторинг всех прилетающих из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация, действует система, которая уже позволяет в аэропорту, в самолете определить заболевших пассажиров и изолировать их», — заключил врач.

Ранее врач раскрыл, как распознать метапневмовирус.