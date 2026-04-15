«Ягода против кариеса». Клюква подавляет рост бактерий и воспаление десен

Международная группа ученых подтвердила пользу клюквы для гигиены полости рта. Обзор десятков исследований, опубликованный в журнале «Biomedicines», показал: ягода помогает бороться с кариесом и воспалением десен.

Авторы проанализировали 93 научные работы. Выяснилось, что компоненты клюквы подавляют рост бактерий, ответственных за кариес, и мешают образованию зубного налета. Кроме того, соединения в ягоде снимают воспаление десен и стимулируют иммунный ответ организма.

Некоторые исследования указывают, что клюква способна замедлять разрушение тканей при пародонтите и предотвращать потерю костной ткани вокруг зубов. Также ягода проявляет антиоксидантные свойства: снижает вред от отбеливания и ускоряет восстановление тканей в лабораторных условиях.

Однако большинство данных получены вне клиники. Пока рано говорить о лечебном действии, но потенциал клюквы очевиден. Авторы видят в ней основу для новых средств ухода — ополаскивателей и зубных паст.

