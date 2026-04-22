Язва от еды: Четыре продукта, которые убивают желудок

То, что люди едят каждый день, может спровоцировать развитие язвы желудка — особенно если в меню преобладают острые и жирные блюда. О том, какие продукты становятся главными «раздражителями» для органа, в интервью РИАМО рассказал гастроэнтеролог Олег Байо.

«Наиболее опасные продукты — острая и пряная пища, она стимулирует выработку соляной кислоты, повышая кислотность желудочного сока и увеличивает риск повреждения слизистой. Еще одним фактором риска являются напитки с кофеином, в первую очередь кофе и энергетики», — предупредил медик.

Помимо этого, как отметил доктор, в группу риска входят продукты с высокой природной кислотностью: цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты), помидоры, яблоки, а также уксус и блюда с его добавлением. Их частое употребление, особенно на голодный желудок, может серьезно повредить слизистую оболочку.

