Кайенский перец помогает ускорить метаболизм и облегчает похудение

Ученые установили, что капсаицин — главный компонент кайенского перца — ускоряет термогенез и повышает метаболическую активность организма. Тоби Амидор, магистр наук и диетолог, отметил, что специя помогает активнее расходовать калории и поддерживает процессы снижения массы тела, сообщает « Южный Федеральный » со ссылкой на EatingWell.

Также кайенский перец может уменьшать чувство голода, что упрощает соблюдение диеты с дефицитом калорий. Эрин Палински-Уэйд, диетолог и член CDCES, добавила, что такая особенность делает специй полезным дополнением к рациону при контроле веса.

Метаанализ 15 рандомизированных контролируемых исследований показал, что включение кайенского перца в питание связано с уменьшением массы тела, индекса массы тела и окружности талии. При этом эффект похудения умеренный и требует комплексного подхода с диетой и физической активностью.

Специалисты предупреждают о необходимости консультации с врачом перед регулярным употреблением кайенского перца. У некоторых людей специя может вызывать дискомфорт в пищеварении, раздражение кожи, а также взаимодействовать с лекарственными препаратами.

Ранее диетолог Макиша призвала ввести налог на сахар для борьбы с ожирением.