Фильм «СВОИ. Баллада о войне» набрал 1 млн просмотров за шесть недель на Rutube

Фильм режиссера-фронтовика Артема Артемова «СВОИ. Баллада о войне» набрал более 1 млн просмотров на видеоплатформе Rutube всего за шесть недель, пишет RG.RU. На этой неделе картина вышла на первое место в категории «Отечественные фильмы». Это подтверждает высокий интерес зрителей к военной драме.

Сюжет рассказывает о группе добровольцев-разведчиков под командованием офицера с позывным Москва. Бойцы прибывают на ротацию в маленькую деревушку в Запорожье. Там они налаживают контакт с местной семьей, которая не пожелала покинуть свой дом. Внезапно противник идет на прорыв. Группа должна выполнить боевую задачу, имея минимальные шансы на выживание.

Общие показатели просмотров впечатляют. За год фильм посмотрели более 5 млн человек в диджитал-каналах. А если учесть телепремьеру на канале НТВ, которая собрала аудиторию в 10 миллионов зрителей, то общее количество превысило 15 млн.

В мае 2026 года Артемов приступил к съемкам продолжения. Картина получила название «СВОЙ». События развернутся в 2025 году во время наступления российских войск. Главные роли исполнят Сергей Маховиков, Севастьян Смышников, Андрей Лобачевский и Анатолий Гущин.

Релиз продолжения запланирован на начало 2027 года. Сначала картина выйдет в широкий прокат и в диджитал-каналах, а затем состоится телепремьера на федеральном канале.

Ранее сообщалось, что звезда «Кухни» Виктор Хориняк исполнит главную роль в новой комедии «Не трогай меня».