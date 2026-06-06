В России стартовали продажи Suzuki Every с полным приводом

В России стартовали продажи компактного автомобиля Suzuki Every с полным приводом. Цена новинки — 989 000 рублей, сообщает интернет-портал «Автоновости дня». Это заметно дешевле не только большинства иномарок, но и отечественной LADA Granta, которая в минимальной комплектации стоит 1 101 000 рублей, а также кроссовера JAC JS4 с ценником от 1 584 000 рублей.

Речь идет о модели Suzuki Every Wagon в четырехместной пассажирской конфигурации. Продавец из Владивостока предлагает заказать автомобиль с «внедорожными» шинами Toyo Open Country A/T на 14-дюймовых дисках. В комплектацию входят: кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогрев передних сидений, запуск двигателя с кнопки, боковые сдвижные двери с электроприводом и фронтальная подушка безопасности для водителя. Также присутствуют подогрев зеркал и заднего стекла, ксеноновые фары и центральные подлокотники.

Под капотом у Suzuki Every — турбированный двигатель объемом 658 кубических см, выдающий 64 лошадиные силы. Мотор работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Главная особенность — полный привод с возможностью жесткой блокировки подключения передней оси. Это делает модель интересной для тех, кому нужен компактный и проходимый автомобиль по невысокой цене.

Ранее сообщалось, что на российских площадках объявлений заметили компактный Toyota Raize.