В России продают компактный Toyota Raize за 1,88 млн рублей

На российском рынке объявлений появился компактный кроссовер Toyota Raize, сообщает интернет-портал «Автоновости дня». Эту модель японская компания разработала совместно с Daihatsu. Цены на автомобиль начинаются от 1,88 млн рублей тысяч рублей.

По размерам Raize близок к обычным хэтчбекам. Его можно рассматривать как альтернативу моделям Tenet, Belgee и различным китайским кроссоверам. Для сравнения: Tenet T4 стоит от 2 089 000 рублей, Belgee X50+ — от 2 319 990 рублей, Jeland — от 2 290 000 рублей. Таким образом, Toyota Raize оказывается заметно доступнее конкурентов.

Самый доступный леворульный экземпляр продают в Москве и Волгограде за 1 880 000 рублей. В эту цену уже включены электронный паспорт транспортного средства, доставка и утилизационный сбор. Базовая комплектация оснащена бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 87 лошадиных сил, бесступенчатой коробкой передач, кондиционером и обычной системой запуска двигателя. Более дорогих опций в этой версии нет.

В Ростове-на-Дону и Владивостоке предлагают вариант с турбированным двигателем объемом 1,0 литра. Его мощность — 98 лошадиных сил. Цены на такую машину составляют 2 050 000 рублей рублей и 2 150 000 рублей соответственно. В комплектацию входят камера заднего вида, подогрев передних сидений, мультимедийная система, рулевое колесо с кнопками управления и легкосплавные диски диаметром шестнадцать дюймов. Климат-контроль и бесключевой доступ не заявлены.

В Екатеринбурге и Новосибирске Toyota Raize с таким же турбомотором и одноцветным кузовом стоят 2 300 000 и 2 365 000 рублей соответственно. Во Владивостоке машины под заказ предлагаются от 2 570 000 рублей. В Санкт-Петербурге двухцветный Toyota Raize оценили в 2 415 000 рублей. Разброс цен по городам достигает 700 тысяч рублей.

Таким образом, покупателю стоит внимательно изучить предложения в разных регионах. А также учесть, что официальных поставок Toyota Raize в Россию нет — все машины ввозятся по параллельному импорту. Соответственно, гарантия и сервисное обслуживание ложатся на плечи владельца.

Ранее сообщалось, что редкий пятидверный Tagaz Tager с мотором Mercedes продают в Сургуте за 1,3 млн рублей.