От детсада до исчезновения: что случилось с россиянкой в Таиланде — родные не исключают ее вывоза в скам‑центр

Девушка из Российской Федерации отправилась в Таиланд и перестала выходить на связь. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Согласно информации источника, путешественница уехала на курорт в прошлом году. Работу она искала на протяжении шести месяцев. В какой-то момент девушке удалось трудоустроиться в детское дошкольное учреждение. Однако заработную плату она не получила.

По данным издания, после этого случая девушка приобрела билеты для возвращения домой. Они были оформлены на 7 июня. Тем не менее в начале месяца перестала отвечать на телефонные звонки. При этом 1 июня она еще выходила на связь с родителями и просила у них денег. Семья перевела дочери 50 евро, поскольку у той не было средств даже на продукты питания и воду.

Матери пропавшей удалось найти людей, которые согласились осмотреть квартиру девушки. Как оказалось, внутри находились лишь вещи туристки. Саму девушку в жилище не обнаружили. Подруга путешественницы рассказала, что незадолго до исчезновения девушка нашла другую работу, которая предполагала проживание. Она планировала выехать из съемной квартиры. Однако знакомые предположили, что это обман, и таким образом спасли девушку.

«Родные не исключают, что Татьяну могли увезти в скам-центр Мьянмы или Камбоджи», — говорится в статье Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что россиянка после двух лет проживания в Мексике возвращается на родину благодаря усилиям посольства и простых людей.