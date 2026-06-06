Ольга Бузова станцевала в «голом» купальнике

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает удивлять своих подписчиков. На этот раз она опубликовала видео, в котором танцует и поет в откровенном наряде, сообщает Super. Певица выбрала для съемки блестящую сетку, накинутую поверх телесного купальника. Костюм создает иллюзию полностью обнаженного тела, хотя на самом деле остается лишь частью сценического перформанса.

Фото: [ скриншот видео ]

В ролике Бузова уверенно двигается под музыку, демонстрируя пластику и одновременно исполняя вокальную партию. Однако внимание поклонников привлекла не столько сама песня, сколько визуальная подача. Многие отметили, что «голый» купальник выглядит эффектно и добавляет номеру провокационности.

Напомним, что в последнее время певица также увлеклась большим теннисом. Она регулярно делится кадрами с тренировок, где позирует в стильных спортивных купальниках с ракеткой в руках. Бузова признается, что старается не пропускать занятия и играет при любой возможности.

Ранее светская львица Алена Кравец заступилась за Ольгу Бузову после слов Юрия Аксюты.