Почему россияне массово отказываются от отдыха в России: пять главных причин

Эксперты в области туризма выделили пять основных причин, по которым многие россияне по-прежнему предпочитают отдыхать за границей, а не путешествовать по родной стране, сообщает infokam.su. Несмотря на рост внутреннего туризма в последние годы, поток соотечественников за рубеж не снижается.

Первая причина — инфраструктура. Даже в популярных туристических городах, например в маршрутах «Золотого кольца», остаются проблемы с дорогами и качеством отелей. Жители крупных городов привыкли к высокому уровню сервиса и хотят видеть благоустроенные места, но на многих российских курортах этого пока нет.

Вторая причина — цена. Отдых на Черном море требует серьезных финансовых затрат, а дальние направления, такие как Сибирь и Дальний Восток, остаются недоступными для массового туриста из-за дорогих перелетов. В результате люди выбирают более бюджетные варианты — Китай, Вьетнам и Таиланд, где за те же деньги можно получить сервис выше.

Третья причина — престиж. Для некоторых россиян отдых внутри страны до сих пор ассоциируется с низким статусом. Чтобы выглядеть солидно, нужно ехать в Европу. Это психологический барьер, который трудно преодолеть даже при высоком качестве сервиса на российских курортах.

Четвертая причина — отсутствие экзотики. Многие жители России считают, что в стране нет ничего необычного или удивительного. Они хотят новых впечатлений, которые, как им кажется, можно получить только за границей. Отечественный туризм пока не может предложить ту самую «изюминку», которая заставит путешественника выбрать, например, Алтай вместо Альп.

Пятая причина — безопасность. В последние годы это фактор стал одним из важнейших при планировании поездки. Ряд направлений внутри России не могут похвастаться стабильностью, что заставляет туристов выбирать зарубежные страны, где уровень безопасности воспринимается выше.

Таким образом, внутреннему туризму есть над чем работать. Улучшение дорог, повышение качества отелей, снижение цен на перелеты, создание «экзотических» туров и обеспечение безопасности — вот задачи, которые помогут вернуть туристов. Пока же многие россияне голосуют кошельком за заграницу.

Ранее президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказал, что российские туристы все чаще выбирают поездки по монастырям и жизнь в отдаленных селах.