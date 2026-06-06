«Мечтаю о покое и смерти»: тяжелобольная Барбара Брыльска встретила 85-летие в одиночестве

Звезда культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска встретила 85-летие в глубоком унынии, сообщает «Абзац». Актриса тяжело болеет и ведет жизнь затворницы в Польше, в небольшой квартире в Варшаве.

В одном из редких интервью она призналась, что мечтает о покое и смерти. По словам артистки, ее тяготит одиночество — друзья умерли, а сын и внуки живут своей жизнью.

«Мне уже ничего не нужно. Одно лекарство только — это смерть. Так что я живу как могу. Я не хочу помощницы. Живу одна. Сын живет отдельно, со своей семьей, а я пока все делаю сама», — сказала Барбара.

Проблемы со здоровьем у Брыльски начались давно. В 2021 году ей диагностировали рак языка. Актрисе сделали тяжелую операцию, после которой она долго восстанавливалась. Однако сейчас состояние только ухудшилось.

Более того, Барбара пожаловалась на безденежье и серьезные проблемы с памятью. У нее появилась ломота в суставах, пальцы искривлены и сильно болят. Актриса говорит, что никакие лекарства не помогают облегчить страдания.

Брыльска практически не выходит из дома и отказывается от помощи посторонних людей. Она заявила, что ей уже ничего не нужно, кроме смерти. Сын и внуки, по ее словам, не проявляют должного внимания. Актриса осталась одна в своей борьбе с болезнью и одиночеством. Она не хочет никого видеть и не ждет помощи.

Ранее бывшая вокалистка «На-На» Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем