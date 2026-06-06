Русская сказка в сердце Африки: в Замбии впервые показали «Сказку о царе Салтане»

В Русском доме в столице Замбии Лусаке 5 июня прошел специальный показ фильма «Сказка о царе Салтане, сообщает RG.RU со ссылкой на пресс-службу посольства России. Мероприятие было приурочено сразу к двум важным датам: Дню русского языка и 227-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Кинопоказ прошел в рамках проекта «Кинодипломатия» компании Роскино. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ. Цель —продвижение российского кино за рубежом и культурный обмен.

Зал был заполнен почти вдвое больше обычного. Среди гостей — замбийская молодежь, российские соотечественники, а также выпускники российских высших учебных заведений. Многие из них с теплотой вспоминают годы учебы в России и с радостью приняли приглашение.

Выпускники российских университетов выразили благодарность организаторам из Роскино за возможность увидеть современную экранизацию классической сказки и познакомиться с новыми российскими фильмами. Они отметили, что такие показы помогают сохранить связь с русской культурой и передать ее подрастающему поколению замбийцев.

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