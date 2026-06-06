Родным пациентов могут полностью изменить правила пребывания в больницах

Минздрав рассматривает изменения, которые позволят близким пациентов находиться в стационарах без временных ограничений при соблюдении правил медучреждений. Об этом пишет kazanonline24.

В России готовятся изменения правил пребывания родственников в медицинских стационарах. Инициатива включена в проект программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год.

Круглосуточный доступ для близких

Согласно предложенным изменениям, родственники и законные представители пациентов смогут находиться рядом с больными в стационаре без ограничений по времени. Это означает отказ от действующего режима посещений по установленным часам.

При этом обязательным условием станет соблюдение санитарных норм и внутреннего распорядка медицинских учреждений.

Новые требования к организации ухода

Медицинские организации смогут самостоятельно регулировать порядок пребывания посетителей, учитывая условия отделений и требования безопасности. Основной акцент сделан на сочетании комфорта пациентов и сохранения санитарного режима.

Дополнительная поддержка отдельных категорий граждан

Документ также предусматривает расширение мер помощи для участников специальной военной операции и их семей. Для них планируется увеличить доступ к психологической, психотерапевтической, психиатрической и наркологической поддержке в федеральных клиниках.

Цель инициативы

Предполагается, что новые правила помогут улучшить эмоциональное состояние пациентов, повысить качество ухода и усилить участие семьи в процессе лечения без ущерба для медицинской безопасности.