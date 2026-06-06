Врач рассказал правду о болезни, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней
Кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин обратил внимание на серьезную недооценку опасности аритмии среди населения. По его словам, это заболевание остается одной из ключевых причин тяжелых осложнений и смертности в России. Он разъяснил это заблуждение в интервью с изданием «Лента.ру».
Масштаб проблемы
По данным, озвученным специалистом, в стране около 2,3 млн человек страдают мерцательной аритмией. При этом значительная часть пациентов не воспринимает диагноз как угрозу для жизни, что снижает эффективность профилактики и лечения.
Отмечается, что аритмия ежегодно становится причиной более 300 тыс. смертей.
Риски для сердца и мозга
Врач подчеркнул, что нарушение сердечного ритма тесно связано с тяжелыми осложнениями. Почти 40% смертей от инсульта и около 30% случаев инфаркта имеют прямую связь с аритмией.
Механизм опасности объясняется повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, что увеличивает риск тромбообразования и нарушений кровообращения.
Недооценка угрозы среди пациентов
По словам специалиста, только небольшая часть опрошенных осознает реальную опасность заболевания. Такая недооценка приводит к позднему обращению за медицинской помощью и росту числа осложнений.
Важность профилактики
Медики подчеркивают необходимость регулярных обследований и контроля сердечного ритма, особенно у людей из группы риска. Своевременная диагностика позволяет снизить вероятность тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациентов.